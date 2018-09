La cote de popularité du duo Macron-Philippe au plus bas

La cote de popularité du Président n'a jamais été aussi basse et celle du Premier ministre non plus. Un niveau d'impopularité record pour le couple exécutif révélé par les résultats du sondage YouGov pour Cnews.

Avec seulement 23% d'opinions favorables, le président de la République perd à nouveau 4 points ce mois-ci, et connaît son plus faible score de popularité depuis son arrivée à l'Élysée.

Une tendance qui s'observe quelle que soit la couleur politique. En effet, Emmanuel Macron chute de 8 points auprès des sympathisants du centre, et 7 auprès des sympathisants de droite. Cette troisième baisse consécutive est enregistrée dans un contexte difficile après l'affaire Benalla et la démission de Nicolas Hulot.

Et comme le Président, le premier ministre Édouard Philippe voit aussi sa cote de popularité baisser. Elle atteint également un niveau record. Avec 24% d'opinions favorables, Éouard Philippe perd 6 points alors qu'il parvenait à maintenir sa popularité. Pour lui, la plus forte baisse provient des sympathisants du centre et plus particulièrement du parti La République En Marche auprès duquel il perd 14 points. Depuis le début du mandat, jamais le couple exécutif n'avait été aussi impopulaire.