L'ambroisie, fléau des agriculteurs occitans

Le Gers est l’un des départements de la région Occitanie touché par l'ambroisie. Cette plante venue des États-Unis se propage rapidement, étouffe les parcelles et pénalise souvent les agriculteurs.

Une ambroisie peut produire 3000 graines, potentiellement capables de donner 3000 nouveaux plants. Cette Astéracée et son pollen sont également très allergisants. Ils peuvent provoquer des rhinites, des conjonctivites, de l'asthme et même de l'urticaire. Seule méthode pour s'en débarrasser: l'arrachage systématique. Les ARS et les préfectures suivent de très près la progression de l’ambroisie.