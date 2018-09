Les pistes du plan pauvreté du gouvernement

Alors que le gouvernement doit publier son plan pauvreté le 13 septembre, deux rapports viennent éclairer sa réflexion sur la base de mesures préparées par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn.

Constatant que six mois après leur demande de revenu de solidarité active, «40% des bénéficiaires ne sont toujours pas accompagnés» et qu'ils sont «encore 13% (dans ce cas) au bout de deux ans», un premier document remis au Premier ministre souligne la nécessité de raccourcir le plus possible le délai entre la demande de RSA et le début d'un accompagnement effectif visant le retour à l'emploi.