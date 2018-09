Jean-Baptiste Lemoyne : «On est face à un risque de déconstruction de l'Europe»

Jean-Baptiste Lemoyne était l'invité de Laurence Ferrari dans #Punchline sur CNEWS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères est revenu sur le risque, selon lui, encouru par l'Union Européenne face à certains discours de leader européen : «Un certain nombre de leader, comme Viktor Orbán, ou Matteo Salvini, sont en train de remettre en cause la solidarité européenne.»