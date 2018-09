Bientôt des trains sans contrôleurs ?

Voilà peut-être l'avenir des TER français. La SNCF teste le train sans contrôleur sur la ligne entre Bordeaux et Arcachon.

Plus de contrôleur, ni autre personnel à bord. La SNCF expérimente en ce moment sur la ligne entre Bordeaux et Arcachon dans le Sud-Ouest, une ligne avec un simple conducteur. C'est donc lui qui est en charge de l'information aux voyageurs et de la gestion des problèmes dans le train.

Selon plusieurs syndicats de cheminots, ce dispositif peut entraîner de graves problèmes de sécurité, notamment en cas d'agression, de feu ou de bagarre.