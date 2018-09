Un plan prison contre la surpopulation carcérale

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, doit présenter aux Ministres ce mercredi, 12 septembre, un plan prison pour lutter contre les prisons « indignes »

Pour ce plan, deux pistes majeures seront évoquées. Dans un premier temps, la ministre veut en finir avec les peines de prisons courtes. Elle veut trouver des solutions alternatives comme la détention électronique ou bien le travail d'intérêt général. Puis dans un second temps, la ministre voudrait créer 10.000 places de prisons supplémentaires d'ici 2022.

Avec notamment 2000 places dans des structures d'accompagnement vers la sortie ou SAS. La France est l'un des pays d'Europe qui incarcère le plus. Fin juillet, on y comptait plus de 70 000 détenus.