Violences à la fac de Montpellier : vague d'interpellations

Six personnes ont été présentées à un juge en vue de leur mise en examen dans l'enquête sur la violente expulsion de manifestants de la faculté de droit de Montpellier en mars dernier.

Mardi, huit personnes avaient été interpellées à Montpellier, à Sète et dans le Gard, et placées en garde à vue sur commission rogatoire d'un juge d'instruction chargé de cette affaire.

Pour rappel, le 22 mars, un commando cagoulé et armé de bâtons et d'un pistolet à impulsions électriques avait violemment expulsé d'un amphithéâtre des étudiants et des militants qui protestaient contre la réforme de l'accès à l'université. Le doyen de la faculté Philippe Pétel avait été mis en examen le 29 mars pour complicité d'intrusion. Tous deux avaient été placés sous contrôle judiciaire et suspendus par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal.