Journées du patrimoine : dans les coulisses de Bercy

Avec les journées du patrimoine, les ministères ouvrent leurs portes, notamment l'un des derniers construits, celui de l'Économie et des finances.

Bercy, comme il est surnommé, a vu le jour en 1988. Très prisé lors des journées du patrimoine, des milliers de visiteurs y sont attendus. Au moins 1h d'attente avant d'entrer, c'est ce à quoi il faut s'attendre pour visiter le ministère de l'Économie.

Alors que les visiteurs patientent devant l'entrée, en coulisses, c'est souvent la course. Comme chacun des ministres de Bercy, la secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire, par exemple, dispose d'une navette fluviale, que le public peut découvrir.

Une fois à terre, la visite se poursuit dans le bureau des ministres. On y trouve même une salle de sieste... Et à quelques couloirs de là, le bureau de Gérald Darmanin, et son mobilier napoléonien.