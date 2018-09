À Loos, une initiative zéro chômeur longue durée

C'est une expérimentation qui semble porter ses fruits. A Loos (Nord), des chômeurs de longue durée, 4 ans en moyenne, ont retrouvé le chemin de l'emploi grâce à l'initiative Territoires zéro chômeur de longue durée.

Le projet a été lancé il y a un peu plus d'un an et propose aussi une réinsertion sociale. Passer le motoculteur, cueillir des légumes, le maraîchage par exemple peut être une solution pour sortir ces nouveaux ouvriers du chômage de longue durée.

Ici, ni CV, ni lettre de motivation ne sont requis, résider dans le quartier et être au chômage depuis plus d'un an sont les seuls critères d'embauche. Sortir de la pauvreté est le but premier, mais aussi créer du lien social avec les habitants.

Les serres de Loos et de Tourcoing font partie des 10 sites d'expérimentation retenus en France pour combattre la misère. Environ 120 personnes bénéficient de cette initiative, dans une région où le taux de pauvreté atteint les 18,3%.

Le salaire qui leur est versé correspond au montant total de leurs allocations. Avec à la clé, un CDI, payé au SMIC. Avec le plan pauvreté, ce dispositif pourrait être étendu à d'autres territoires avec toujours le même objectif : zéro chômeur de longue durée.