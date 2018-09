Quatrième édition de la journée sans voiture à Paris

La ville de Paris organise ce 16 septembre sa quatrième journée sans voiture. De 11h à 18h, la capitale est réservée aux piétons, aux cyclistes et aux adeptes du roller et de la trottinette.

Les Parisiens n'entendront pas le bruit des klaxons ce 16 septembre. Comme l'année dernière, toute la ville est interdite aux véhicules, seul le boulevard périphérique leur est accessible.

Et pour cette 4ème édition, la mairie de Paris se veut plus ambitieuse, elle espère faire évoluer les mentalités et renforcer les opérations de sensibilisation.

Pour le moment cette journée sans voiture est symbolique, mais la mairie souhaite étendre l'opération aux quatre premiers arrondissements de Paris. À partir du 7 octobre et tous les premiers dimanches de chaque mois, la circulation y sera interdite.