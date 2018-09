Paris et Belmondo rendent un dernier hommage à Jean Piat

Les obsèques de Jean Piat ont eu lieu ce vendredi à l'église Saint-François-Xavier à Paris devant un parterre d'anonymes et de personnalités du monde de la culture.

Malgré l'âge et la maladie, Jean-Paul Belmondo a tenu à être présent pour dire adieu à son «Cher Jean». Parmi les autres personnalités figuraient le réalisateur Robert Hossein ou encore les acteurs Francis Huster et Michel Leeb.

Interprète des grands rôles classiques et romantiques, Jean Piat a consacré sa vie au théâtre, où il fut notamment un grand «Cyrano de Bergerac» à plus de 400 reprises. La première avait été saluée, une fois le rideau tombé, par plus de cinquante rappels.