Emmanuel Macron : «Je suis impatient comme les Français»

« J'ai dans le ventre l'impatience de 66 millions de Français », a expliqué jeudi le Chef de l'Etat à la presse qui l'interrogeait sur sa rentrée compliquée, assurant vouloir « aller encore plus vite et encore plus loin ».

Le déplacement d'Emmnanuel Macron se poursuit vendredi en Guadeloupe, où il doit aborder notamment l'alimentation difficile en eau potable et les algues sargasses. Il s'achèvera par un retour à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un an après le passage dévastateur de l'ouragan Irma.