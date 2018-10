Un an après l'attentat à Saint-Charles, la sécurité dans les gares françaises

Il y a un an, jour pour jour, deux jeunes femmes étaient assassinées à l'arme blanche sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille. Une attaque revendiquée par Daesh. Depuis ce drame, la sécurité a été renforcée dans les gares françaises. Explications.

«Puissent vos coeurs et votre complicité être un message d'amour et d'unité» : un an après l'attaque terroriste qui a coûté la vie à deux cousines de 20 ans gare Saint-Charles à Marseille, proches et élus leur ont rendu hommage lundi.

En présence du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et du maire (LR) de Marseille Jean-Claude Gaudin, une plaque commémorative portant cette phrase a été dévoilée en hommage à Laura Paumier et Mauranne Harel sur l'esplanade de la gare, lieu même de l'attaque au couteau perpétrée par un Tunisien de 29 ans, Ahmed Hanachi.

Il avait été abattu par des militaires de Sentinelle et l'attentat avait été revendiqué par l'organisation Daesh.