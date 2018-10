Charles Aznavour, l'homme de tous les records

Des milliers de chansons, des dizaines de films et de collaboration, une carrière d'artiste hors norme. Charles Aznavour était l'homme de tous les records. Longévité, disques vendus, chansons écrites, nombres de films. Les chiffres donnent le tournis. Décryptage.

En 1950, Charles Aznavour écrit à New York sa première chanson « Je hais les dimanches », créée par Juliette Gréco. Six ans plus tard, soit en 1956, Eddie Barclay le prend sous contrat.

Ce sera le début d'une carrière marquée par de nombreux succès, souvent signés avec son beau-frère Georges Garvarentz.