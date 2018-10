Grippe : des pharmaciens peuvent vacciner

Dans quatre régions dont l'Occitanie, les pharmaciens peuvent vacciner certaines populations contre la grippe.

Permettre aux pharmaciens de vacciner contre la grippe pour faciliter les opérations, et désengorger médecins et infirmières. C'est possible dans quatre régions : les Hauts-de-France, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône Alpes et la Nouvelle Aquitaine.

Seuls les plus de 65 ans, les femmes enceintes et les malades chroniques sont concernés. Les pharmaciens autorisés ont suivi une formation spécifique pour apprendre les bons gestes.