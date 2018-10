Manifestations de soutien à l'Aquarius

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi en France et en Europe pour soutenir l'Aquarius. Le dernier navire humanitaire présent en Méditerranée centrale est privée d'immatriculation et ne peut plus naviguer en mer. Ces rassemblements interviennent alors que l'association SOS Méditerranée a été la cible de militants identitaires.

Dans une soixantaine de villes françaises mais aussi à Bruxelles, Berlin, Madrid et Palerme, des milliers de manifestants se sont réunis pour soutenir l’Aquarius. Depuis fin septembre, le navire ne dispose plus de pavillon, c’est-à-dire d’immatriculation, et il n’a donc plus le droit de naviguer en mer.

À Lille, la mobilisation a pris des accents plus politiques avec la présence de La France insoumise, venue défendre sa politique migratoire. La mobilisation a été la plus forte à Marseille, au lendemain d'une opération coup de poing d'une vingtaine de militants identitaires qui ont envahi les locaux de l'ONG SOS Méditerranée et déployé une banderole l'accusant d'être «complice du trafic d'êtres humains».