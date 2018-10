40e anniversaire de la mort de Jacques Brel

Jacques Brel est mort il y a très exactement quarante ans. L'occasion de rendre hommage à l'un des plus grands chanteurs français. Rencontre avec les fans et spécialistes de l'artiste.

Les générations actuelles et les plus jeunes sont marquées par les classiques de Jacques Brel, comme «Ne me quitte pas», «Amsterdam» ou «Quand on a que l'amour».

Les disquaires, eux, continuent de vendre ses albums, tout en parlant d'un chanteur avec une intensité rare. Dans le nord de la France, on l'adule au quotidien. C'est d'ailleurs à Roubaix qu'il a donné son tout dernier concert.