Pourquoi le remaniement du gouvernement tarde-t-il autant ?

Après le départ de l'un des poids-lourds du gouvernement en la personne de Gérard Collomb, Édouard Philippe pourrait, en accord avec Emmanuel Macron, remettre sa démission et celle de son gouvernement. Un remaniement qui tarde à arriver.

Depuis la démission de Gérard Collomb la semaine dernière, le premier ministre assure l’intérim place Beauvau en plus de sa fonction. Une situation qui dure depuis six jours, et ce délai important pourrait s’expliquer par un remaniement bien plus large que le simple remplacement de Gérard Collomb.

Chaque nouveau membre du gouvernement a l’obligation de déclarer son patrimoine auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Une déclaration qui doit être exhaustive, exacte et sincère et doit concerner la totalité de ses biens propres.

Dans le même temps, chaque membre doit adresser une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus afin d’éviter de possibles conflits d’intérêt. Une mesure prise sous le quinquennat de François Hollande suite à l’affaire Cahuzac.