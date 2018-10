Édouard Philippe, pilier du gouvernement

Dès son entrée dans le gouvernement, Édouard Philippe a trouvé sa place au sein de la majorité. Ancien militant rocardien, proche d'Alain Juppé, il a fait officiellement sauter le verrou, entre LR et LREM en rejoignant Emmanuel Macron... qu'il devance aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion.

On dit de lui qu'il a pris de l'épaisseur, en un an et demi d'exercice à Matignon. Du poids, au point, d'avoir peut-être jouer un rôle dans le départ de Gérard Collomb du gouvernement.

Toujours prêt à monter au front, il a su montrer un style bien à lui, flegmatique, sarcastique. Cet homme de droite, ancien militant rocardien et très proche d'Alain Juppé, s'est éloigné de sa famille politique, le jour ou il s'est rallié au président Macron.

Il a fait sauter le verrou entre LR et LREM. Pourtant il distance le président de la République dans les enquêtes d'opinions. Selon un récent baromètre, il creuse même un écart de 12 points avec Emmanuel Macron.