Remaniement : de fortes attentes du côté de la police et de la justice

En attendant le remaniement, que pensent les fonctionnaires et qu'attendent-ils de leur futur ministère ? De nouveaux espoirs apparaissent.

Avec le retour précipité de Gérard Collomb à Lyon, les forces de l'ordre attendent un successeur plus au fait de leurs préoccupations.

Et du côté des magistrats, on espère davantage de personnel. Tous attendent du nouveau gouvernement davantage de moyens et de reconnaissances pour leur travail.