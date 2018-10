Arménie : où en est la francophonie dans le monde ?

Le 17ème sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie réunit plus de 80 pays cette semaine en Arménie. L'occasion pour Emmanuel Macron, de rappeler l'influence du français.

Quel est l'état des lieux de la Francophonie dans le monde ? On compte, 300 millions de francophones dans le monde. Soit 30 millions de plus qu'il y a quatre ans. En 2070, les locuteurs pourraient être entre 477 et 747 millions. Un boom linguistique qui est lié au boom démographique en Afrique, continent avec le plus de locuteurs français. La République démocratique du Congo est d’ailleurs le premier pays francophone du monde.

Le Français est la deuxième langue étrangère apprise dans l'Union Européenne et les pays latino-américains après l'anglais. Pour élargir le cercle des francophones, lors du sommet, les membres doivent statuer sur les demandes d'adhésions. Parmi elle, le cas de l'Arabie Saoudite, est en suspens depuis 2016.