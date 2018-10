Le remaniement, c’est pour quand ?

Le remaniement se fait attendre, et les critiques pleuvent depuis plusieurs jours. L'opposition s'en sert pour taper contre le président et sa majorité. On parle d’un manque de maîtrise, de dissensions au sein de l'équipe, de solitude.

Gérard Collomb a quitté la place Beauvau le 2 octobre dernier et ne sera officiellement pas remplacé avant ce week-end. Emmanuel Macron explique qu’il prend le temps qu’il faut pour trouver les bons profils et les bons équilibres. Face à lui, on répète que c’est un manque de maîtrise. Dix jours au moins pour remanier le gouvernement d’Edouard Philippe, un laps de temps jugé trop long pour beaucoup.

L’occasion pour l’opposition de pointer du doigt le parti du président, jugé sans vivier et sans cadre capable de gouverner. L’opposition au gouvernement ironise sur un problème de ressources humaines. La chute de popularité de l’exécutif n’aide pas non plus à attirer des hommes politiques d’autres partis. Des élus LR ou UDI «Macron-compatibles» se montrent de plus en plus frileux.