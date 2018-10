Jean-Paul Delevoye sur la réforme des retraites : «Vous changez de métier, vous additionnez vos droits»

Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach dans #LaMatinale sur CNEWS.

Invitée de Jean-Pierre Elkabbach, le haut-commissaire à la réforme des retraites affirme qu'aujourd'hui l'on ne pratique plus un métier mais plusieurs.

Il assure que la réforme des points retraite permettra de faciliter l'addition des droits. Une nouvelle manière plus claire et plus facile pour les travailleurs.