Les jeunes cadres ne veulent pas occuper un poste à responsabilités

Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus la même ambition. Occuper des postes à responsabilités ne leur fait plus forcément envie, car ils préfèrent privilégier leurs familles, leurs proches et prendre du temps pour eux.

Selon un sondage BVA pour Madame Figaro, les jeunes cadres n’ont pas tous la même notion du terme de responsabilité. Pour 56% d’entre eux, c’est le signe d’un accomplissement. Pour les autres, le terme responsabilité veut dire sacrifice. Seulement 44% des jeunes cadres aujourd’hui estiment que le quotidien de leur dirigeant donne envie d’occuper sa place. Un homme sur deux émet des réticences sur le rapport entre l’investissement dans l’entreprise et les bénéfices qui vont en découler. Les femmes craignent plutôt un manque d’aptitude.

La confiance en soi entre aussi en jeu. 32% des jeunes femmes craignent de ne pas être à la hauteur pour un poste à responsabilité, contre 26% des cadres masculins. Mais les jeunes restent ambitieux. Aujourd’hui, 60% des cadres de moins de 40 ans affirment qu’occuper des hautes responsabilités leur ferait envie. Il faudrait simplement rendre le leadership plus désirable. Les jeunes cadres préféreraient un poste à responsabilité avec plus d’interaction avec les autres, et plus de dynamisme.