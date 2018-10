Rencontre entre les collégiens et le BTP

Certain secteur d’activité manque de main d’œuvre. C’est le cas pour le secteur des travaux publics et du BTP. Pour exemple, dans le département du Rhône, c’est plus de 3000 personnes qui manquent à l’appel.

Pour cela, ce même département a décidé d’organiser des rencontres entre des collégiens, des lycéens et des professionnels du bâtiment afin de peut-être susciter des vocations et recruter les futures recrues de demain.