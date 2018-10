Les Insoumis vont-ils attirer tous les déçus du PS ?

Invité du Grand rendez-vous à midi, Jean-Luc Mélenchon continue d'attirer les déçus du Parti socialiste. Emmanuel Maurel et Marie-Noëlle Lienemann, désormais anciens socialistes, vont venir garnir les rangs de La France Insoumise.

Le PS n'en finit plus de perdre ses éléments les plus à gauche. D'abord Emmanuel Maurel ce vendredi, puis Marie-Noëlle Lienemann ce samedi. Surtout que ces deux dernières défections font les affaires de la France insoumise qui se sent évidemment renforcée.

Ces ralliements sont plus que des symboles pour Jean-Luc Mélenchon, chef de file des Insoumis. Le démissionnaire Emmanuel Maurel devrait aussi figurer sur la liste de la France Insoumise lors de l'élection européenne de mai.