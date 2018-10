Une arnaque au cercle d'abondance démantelé dans le nord de France

Un vaste dispositif de cercle d'abondance a été démantelé cette semaine. Il a sévi de 2014 à 2018 dans 6 départements du nord de la France. Le préjudice n'a pas encore été établi, mais il se chiffrerait en millions d'euros. Après plus d'un an et demi d'enquête, les gendarmes ont procédé aux premières interpellations et mis fin à cette escroquerie.

L’arnaque a duré plusieurs années et au final ce sont plusieurs centaines voire des milliers de personnes qui ont pu participer à ce cercle d'abondance.

Pour entrer dans ce cercle d’abondance, créé en 2014 par une société secrète, il fallait remplir deux conditions. Premièrement, chaque nouveau membre doit verser 10.000 euros, ensuite il doit parrainer deux autres personnes qui paient elles aussi les 10.000 euros d'entrée. La chaine peut ainsi continuer.

Le but de ce système : arriver au centre de ce cercle en 4 étapes, empocher les 80.000 euros apportés par les 8 nouveaux adhérents et en sortir. Mais dans ce jeu, tout le monde ne peut pas gagner. Mardi 9 octobre 2018, tout s'est arrêté lorsque la police a procédé à 17 interpellations dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, l'Oise et la Seine-et Marne.