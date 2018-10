Les orages et les inondations qui ont frappé l’Aude figurent parmi les intempéries les plus meurtrières survenues en France, retour sur dix d'intempéries en France.

Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009, le grand sud-ouest connaît l’une des pires tempêtes dans la région, des pointes de vent à 150 km/h qui arrache tout sur son passage. 12 Personnes sont mortes, les dégâts sont nombreux notamment dans les Landes.

Un an plus tard la tempête Xynthia sévit dans l’Ouest de l’Hexagone. Elle est la plus meurtrière depuis celles de 1999, au total 53 personnes sont mortes en février 2010 dont 29 à la Faute-sur-Mer. Les dégâts se chiffrent par milliers.

En juin de la même année, des pluies torrentielles s’abattent dans le sud de la France faisant 23 morts et deux disparus. On recense plus de 30 000 sinistrés et dégâts avoisinant le milliard d’euros.

Les Alpes-Maritimes sont à nouveau touchées le 3 octobre 2015. Des trombes d’eau s’abattent dans la soirée avec un lourd bilan de 20 morts. Parmi les victimes, 7 personnes ont été prises au piège dans le parking de leur résidence.