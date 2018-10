Les accidents de trottinettes sont en forte hausse

Plus aucun trottoir ne leur échappe et elles s’aventurent de plus en plus sur la route. La mode de la trottinette a entraîné une explosion de 23% du nombre des blessés en un an.

À Paris mais pas seulement les trottinettes investissent les rues. Elles sont de plus en plus rapides avec leur version électrique mais elles connaissent aussi une hausse de 23 % du nombre de blessés.

Ces trottinettes électriques sont silencieuses et donc imprévisibles et dangereuses. Cependant, elles bénéficient d'un vide juridique, assimilée à la trottinette classique. Elles peuvent donc déambuler sur les trottoirs comme elles le veulent. Elisabeth Borne a annoncé que leur circulation allait être réglementée dans les grandes villes. Les trottinettes électriques vont désormais devoir circuler sur la route, et partager la chaussée avec les voitures et les vélos.