Des mères d'élèves se mobilisent après l'agression d'une professeure

Plusieurs mères de Créteil se sont réunies après la vidéo montrant un élève braquant sa professeure avec un pistolet factice. Le même jour, devant un autre lycée de Créteil, un jeune était poignardé lors d’une rixe entre bandes rivales.

Ces mamans ont décidé de se mobiliser pour dire stop à la violence. «Ce sont nos rues, nos enfants», déclarent-elles. Un cri du cœur lancé par des mères de famille, qui doivent faire face à une violence banalisée, et qui grandit.

Ce collectif de mamans se bat pour lutter contre les violences à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement. Ces femmes réclament plus de moyens pour éradiquer cette violence, et plus d'encadrement.