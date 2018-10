Qui est Sophia Chikirou, suspectée d'avoir surfacturé des prestations auprès de Mélenchon ?

Sophia Chikirou est au cœur d'une enquête qui la soupçonnne d'escroquerie, d'abus de confiance et de travail dissimulé. Directrice de communication du candidat insoumis pendant la campagne présidentielle, elle a passé commande pour près de 1,2 million d'euros de prestations.

Jean-Luc Mélenchon riposte : «C'est la personne la plus compétente et la plus brillante dont nous pouvions disposer à ce tarif. Je comprends qu'une femme au nom suspect exaspère ses rivaux».

Mais c'est le prix de certaines prestations qui poussent les enquêteurs à s'interroger. Ils suspectent un système de surfacturation. Selon franceinfo, Sophia Chikirou aurait facturé 250 euros pour une vidéo du candidat mise en ligne. Des prix bien supérieurs à ce qui est pratiqué habituellement.