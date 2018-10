Législative partielle en Essonne : Farida Amrani espère remporter la 1ère circonscription

Farida Amrani repart en campagne pour la législative dans la 1ère circonscription de l'Essonne, après la démission de Manuel Valls. Celle qui avait obtenu 49,7% des voix en 2017 espère bien remporter l'élection.

Qui remplacera Manuel Valls, parti briguer la mairie de Barcelone, en tant que député de la 1ère circonscription d’Essonne ? Farida Amrani, candidate La France insoumise, arrivée 139 voix derrière l’ancien Premier ministre en 2017, espère cette fois l’emporter.

Quatre candidats ont d’ores et déjà officialisé leur intention de se présenter. En plus de Farida Amrani pour les insoumis, Eva Sas (EELV) sera la candidate des verts et des socialistes. Francis Chouat, maire d’Evry ex-PS, est soutenu par LREM et Michel Nouaille (PCF) représentera Génération.s et les communistes.

Le 1er tour est prévu pour le 18 novembre prochain.