Surexposés à l’amiante durant leurs interventions, les pompiers ont décidé de se battre contre la fibre tueuse.

Une plainte a été déposée contre X à Lille, pour mise en danger d’autrui.

Il y a plus d’un an un rapport soulignait la surmortalité par cancer chez les pompiers. En cause, les fumées toxiques auxquelles ils sont exposés lors des incendies.