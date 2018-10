Le passage à l'heure d'hiver a été synonyme de premières neiges dans les massifs pyrénéens.

Jusqu’à 20 centimètres sont tombés dans certaines régions. Une aubaine pour les stations de ski qui espèrent une belle saison. Dans la station d'Ax 3 domaines en Ariège (Pyrénées), on se réjouit de voir les premiers touristes affluer et on en espère beaucoup d'autres tout l'hiver.