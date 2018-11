Action des vegans à Paris à l'occasion de la journée mondiale du veganisme

Des militants vegans, de l'association Vegan Impact, ont mené une action pancartes en main devant le Conseil d'État à Paris, contre l'abattage des animaux.

«Présents pour les animaux égorgés», «Sauvez des vies, devenez végétalien»... tels étaient les messages que l'on pouvait lire sur les pancartes des militants vegans qui ont investi la place du Palais-Royal à Paris, ce 1er novembre. Leur action a été menée à l'occasion de la journée internationale du veganisme.

L'association Vegan Impact a rappelé que «trois millions d'animaux terrestres sont abattus chaque jour en France». Pour elle, il est possible de se passer de viande : «Pourquoi on le fait, parce que c'est bon ? Et leurs vies, elles comptent peut-être plus que 5 mn de plaisir gustatif», estime Alexandra Blanc, fondatrice de Vegan Impact.

Une action menée alors que le combat des vegans fait polémique, en raison de leurs démonstrastions parfois provocantes - mises en scène mordibes, pancartes sanglantes... - et les récentes dégradations dans plusieurs boucheries de France.