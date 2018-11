Les chasseurs affirment être essentiels pour réguler la population de sangliers

La saison de la chasse bat son plein. François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, a entamé des discussions avec les chasseurs notamment pour parler sécurité.

En tout, soixante-seize associations réclament l'interdiction de la chasse le dimanche. Mais en Corse, les associations de chasseurs défendent leur rôle. Selon eux, ils aideraient à réguler la population de sangliers, qui font d'énormes dégâts sur l'île.

Ils sont près de 18.000 en Corse chaque année à endosser ce flamboyant gilet fluorescent pour participer à la battue. En France également, les sangliers sont de plus en plus nombreux, des bêtes qui font des ravages sur les terres agricoles et dans les forêts.

Les fédérations de chasse sont d'ailleurs tenues d'indemniser les agriculteurs en cas de dégâts causés par les sangliers. Mais selon les chasseurs, les dégradations sont moins nombreuses grâce à la chasse. Il y a environ 50.000 sangliers en Corse, plus de la moitié est tuée chaque année lors de la saison de la chasse.