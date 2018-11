Commémoration du 11 novembre : la semaine marathon d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron poursuit son périple dans l'Est de la France. Un chemin de mémoire à travers des lieux emblématiques de la Première Guerre mondiale. Le président s'est lancé, dimanche 4 novembre depuis Strasbourg, pour une semaine de «roadtrip» dans 11 départements. Il sera ce 5 novembre en Moselle.

Ce 5 novembre, deuxième étape pour Emmanuel Macron. Le président est attendu à Morhange en Moselle, site de la première grande bataille de la Première guerre mondiale. Mardi 6 novembre, le chef de l'Etat prononcera une allocution devant la statue de Maurice Genevois sur les lieux de la bataille des Eparges dans la Meuse. Le romancier y avait été grièvement blessé en 1915.

Puis direction ensuite Verdun, où se tiendra une cérémonie militaire. Dans la foulée, le président et son homologue malien se retrouveront à Reims, pour rendre hommage aux 200.000 soldats des colonies françaises d'Afrique mobilisés en 1914 et 1918. Un marathon qui continuera les prochains jours pour s’achever dimanche 11 novembre, sur les Champs-Elysées avec notamment Donald Trump et Vladimir Poutine.