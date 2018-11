Maurice Genevoix au Panthéon ?

À l'occasion des commémorations de la Première Guerre mondiale, l'Elysée promet des gestes forts. Parmi ces gestes pourrait figurer l'entrée au Panthéon d'un ancien combattant de la Grande Guerre, Maurice Genevoix, mort en 1980.

Il a dédié sa vie au récit des horreurs de la Grande Guerre, et est devenu un chantre de la mémoire de cette période historique. Ses souvenirs sont rassemblés dans 56 œuvres. Parmi les plus connues : le recueil intitulé «Ceux de 14», dans lequel il raconte cette bataille très meurtrière, en avril 1915 dans la Meuse, où il a lui-même été blessé.

«Trop tard : je suis tombé un genou en terre. Dur et sec, un choc a heurté mon bras gauche. Il est derrière moi; il saigne à flots saccadés. Je voudrais le ramener à mon flanc : je ne peux pas. Je voudrais me lever : je ne peux pas. Mon bras que je regarde tressaute au choc d'une deuxième balle, et saigne par un autre trou.»

Parmi les amateurs de Maurice Genevoix se trouve Emmanuel Macron. Le président, qui a promis des gestes forts pour les commémorations, pourrait bien organiser une cérémonie au Panthéon, afin que l'écrivain y trouve à son tour sa place.