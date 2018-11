Damien Abad : «L’état de droit doit s’affirmer sans reculer»

Le vice-président des Républicains et député de l'Ain, Damien Abad, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach dans #LaMatinale sur CNEWS.

Le vice-président des Républicains (LR) s’est exprimé sur plusieurs sujets : la politique économique de Donald Trump, la hausse de la taxe des carburants mais aussi l’attentat déjoué contre le président de la République Emmanuel Macron.

Damien Abad condamne cet acte et dénonce une France de plus en plus radicalisée.