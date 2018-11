Nordahl Lelandais à nouveau confronté aux juges dans l'affaire Arthur Noyer

Pour Nordahl Lelandais, c'est la 3ème confrontation avec les juges dans l'affaire Arthur Noyer. L'ancien militaire de 35 ans a reconnu une bagarre avec le jeune caporal, qui a trouvé la mort.

Les juges tentent encore et toujours d'éclaircir les circonstances de la mort d'Arthur Noyer. Ils pourraient confronter Nordahl Lelandais aux conclusions de l'autopsie et estimer si la version du suspect est crédible ou non.

L'avocat des parents d'Arthur Noyer sera présent pour la première fois à l'audition et pourra également demander à interroger directement le suspect. Reste à savoir si Nordahl Lelandais acceptera cette fois de parler.

Lors de sa dernière confrontation dans l'affaire Maëlys, il avait observé son droit au silence notament à cause de la présence de l'avocat des parents. Déjà poursuivi dans l'affaire de la mort de Maëlys, Nordahl Lelandais a été mis en examen le 20 décembre dernier pour «assassinat» dans le dossier Noyer.