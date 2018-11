Une association lutte contre la phobie scolaire

L'association «Cours singuliers» lutte contre la phobie scolaire en proposant aux enfants en difficulté une aide, afin de surmonter leur peur.

Chaque année, de nombreux élèves sont en décrochage ou en phobie scolaire et ne parviennent plus à franchir la porte de leur établissement. Une association les aide à reprendre confiance en eux et à gérer leur stress.

«Cours singuliers» a déjà plusieurs lieux d'accueil en France et vient d'en ouvrir un à Libourne, en Gironde, à la demande de la municipalité et des parents dépassés par ce qui arrive à leurs enfants.