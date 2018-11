Deux squelettes de dinosaures rivaux vendus à Paris

Deux squelettes gigantesques de dinosaures de l’époque jurassique vont être mis en vente aux enchères, la semaine prochaine. Le public pourra les contempler de jeudi à dimanche, ils seront exposés avant leur mise en vente chez Artcurial.

C'est une sorte de bataille entre une proie et son prédateur reconstituée 150 millions d'années plus tard, un combat préhistorique qui se rejoue pour une vente aux enchères. D’un côté le camptosaure, herbivore, qui mesure jusqu'à 7 mètres. Signe particulier : une mâchoire avec 3.000 dents. De l’autre côté : l’allosaure, carnivore et charognard, qui peut peser jusqu'à deux tonnes. Signe particulier : il est l’un des prédateurs les plus féroces du jurassique.

Les deux spécimens ont été découverts dans le Wyoming, aux États-Unis, et ont dû être reconstitués avec minutie pour la vente. La mise à prix se situe entre 500.000 et 800.000 euros chacun. Ceux qui ne peuvent pas se les offrir auront au moins la possibilité de les admirer : les deux squelettes seront exposés avant la vente de jeudi à dimanche.