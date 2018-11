Prime à la conversion : quelle voiture choisir ?

Le premier ministre a annoncé une super prime à la conversion qui concernera aussi les véhicules d'occasions. Un coup de pouce important pour les ménages les plus modestes. Mais un véhicule hybride ou électrique reste un investissement colossal.

Acheter une C3 à 5.000 euros avec une prime à la conversion de 4.000 euros, est-ce envisageable comme l’a indiqué le premier ministre ? En achetant un véhicule d'occasion, il est possible de faire baisser la facture. Mais même entre particuliers, l’achat d’une voiture, même récente, peut se révéler coûteux sur le long terme et pas forcément plus écologique.

Cette prime à la conversion, associée au chèque énergie, doit être effective dès le 1er janvier prochain pour les foyers les plus modestes. Une mesure qui devrait coûter près de 500 millions d’euros à l’État.