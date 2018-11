Gilets jaunes : la raffinerie de Grandpuits bloquée

Ils sont plusieurs dizaines de gilets jaunes à faire le pied de grue derrière la raffinerie de Grandpuits. Ils veulent montrer leur mécontentement du gouvernement et demandent la démission d’Emmanuel Macron

À la raffinerie de Grandpuits les gilets jaunes se sont organisés pour tenir toute la nuit à grand renfort de barbecue et de café. Les manifestants se sont stratégiquement postés à l'arrière de la raffinerie là où les camions arrivent pour se ravitailler.

Ici le ras-le-bol est général, tous espèrent bloquer le dépôt de carburant le plus longtemps possible et fédérer pour le grand rassemblement de samedi à Paris.