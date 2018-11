Les infirmiers et infirmières sont dans la rue

Les syndicats et associations d’infirmiers appellent à manifester aujourd’hui. Une manifestation qui découle du plan santé 2022 d’Emmanuel Macron.

Les représentants syndicaux et associatifs de la profession infirmière appellent à une mobilisation générale ce 20 novembre. Ils se considèrent comme les grands oubliés du plan santé 2022 et ils comptent bien se faire entendre. Les infirmiers et infirmières ne porteront pas de gilets jaunes mais ils seront présents dans la rue.

Ils demandent une meilleure reconnaissance de leur travail, mais aussi une augmentation de leur salaire. La mobilisation pointera également du doigt la proposition d’Emmanuel Macron de créer 4.000 postes d’assistants médicaux. Un travail à mi-chemin entre secrétaires et aides-soignants. Les rassemblements sont prévus dans toute la France. À Paris, les manifestants iront crier leur colère devant le ministère de la santé.