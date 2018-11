Taxes en France : deux camps s'opposent

Le 17 novembre, 282.000 Gilets jaunes ont manifesté partout en France. Ce week-end, ils sont appelés à se rejoindre en nombre à Paris. Une grogne sociale qui prend de l'ampleur car au-delà de la hausse des prix du carburant, c'est un ras-le-bol fiscal des Gilets jaunes mais aussi des Français dans l’ensemble.

La fiscalité est jugée inégalitaire, dénoncée notamment par les Gilets jaunes. Pour eux, l'augmentation des prix à la pompe, n'était que l'étincelle pour mettre le feu au poudre.

Ceux qui pensent que l'impôt est un acte citoyen au service de l'intérêt général ont, selon une étude, plus de 60 ans, diplômés de l'enseignement supérieur et vivant dans les villes de plus de 100.000 habitants. Parmi les sondés, plus de la moitié estiment que le chef de l'Etat n'a pas respecté ses engagements de campagne en matière de politique fiscale.