Couches : alerte sur des «risques» pour la santé des bébés

Alors que 95% des bébés portent des couches jetables, celles-ci pourraient présenter des «risques» pour la santé, selon un avis rendu par l'Agence de sécurité sanitaire (Anses).

Pour parvenir à cette conclusion, 23 couches parmi les marques les plus utilisées ont été évaluées. Selon l'Anses, plusieurs substances chimiques, présentant un risque, ont été détectées. «On ne peut pas exclure un risque (...) puisqu'on observe un dépassement des seuils sanitaires pour un certain nombre de substances», a expliqué à l'AFP Gérard Lasfargues, directeur général déguilé de l'Agence.

Le gouvernement ne veut pas prendre de risque et a prévenu que les contrôles de prévention des fraudes seront renforcés cette année. Les industriels et distributeurs du secteur sont d'ailleurs reçus dans la journée par François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, et Bruno Le Maire, ministre de l'Economie.