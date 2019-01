Marine Le Pen sur la crise des gilets jaunes : «La seule solution c’est de dissoudre l’Assemblée nationale»

Marine Le Pen était l’invitée de Laurence Ferrari sur CNEWS. La présidente du Rassemblement national est dans un premier temps revenu sur la crise des gilets jaunes.

Selon elle, « la seule possibilité pour sortir de cette situation de crise est de dissoudre l’Assemblée nationale ».

Marine Le Pen est également revenue sur le traité d’Aix-la-Chapelle signé cette semaine par Emmanuel Macron et Angela Merkel. «Il faut retrouver nos frontières nationales. On ne peut plus fonctionner comme ça. On ne peut plus accepter la concurrence internationale déloyale. On ne peut plus de nous voir imposer une ouverture totale des frontières avec une submersion migratoire.», a-t-telle dit.