Pourquoi avoir choisi la Drôme pour le troisième épisode du grand débat ?

Ce jeudi marque la troisième étape du grand débat national pour Emmanuel Macron. Après avoir rencontré des maires à deux reprises le président de la République se rend à Valence dans la Drôme pour un déjeuner-débat face aux élus de la région.

Cette fois-ci seulement quelques élus seront présents pour débattre avec Emmanuel Macron. Laurent Wauquiez sera présent pour cette troisième étape qui s’annonce moins longue que les précédentes.

Mais alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi cette partie de la France ? C’est un département rural, symbole d’une fracture entre les villes et la périphérie. Ici, le sentiment d’abandon y est fort.

Les habitants voient les services publics s’éloigner et les trajets se faire plus long pour les atteindre. Alors forcément les revendications des gilets jaunes contre la hausse du carburant et la limitation à 80 km/h ont trouvé un large écho. Le 5 janvier dernier, ils étaient même 3 000 à défiler à Valence. Presqu’autant qu’à Paris.