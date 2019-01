Froid : une maraude médicale pour les SDF en Ile-de-France

Chaque mardi et chaque jeudi, l’Ordre de Malte met en place une maraude médicale en Ile-de-France qui permet de soigner les sans-abris.

Pour Claudine c’est un rituel : ce médecin bénévole à l'Ordre de Malte enfile son blouson et fait le plein de médicaments pour la maraude médicale.

Par un arrêté préfectoral, la maraude médicale a le droit de fournir des médicaments directement sur les lieux de vie des personnes qui n’ont aucune prise en charge.





En 2017, plus de 6.000 actes de soins ont été dispensés par les professionnels et les bénévoles de l’Ordre de Malte. Une proximité quotidienne avec les personnes en grande précarité. Et une aide cruciale pour celles et ceux qui ne parviennent pas à se soigner.